Лукашенко заявил о начавшемся "этапе удушения" Белоруссии

Брюссель прорабатывает разные варианты давления на Минск

Пакет европейских санкций против Белоруссии после экстренной посадки самолета Ryanair может быть готов к 21 июня. Об этом в среду сообщили в Брюсселе. Пока ЕС прорабатывает разные способы давления на Минск, в самой Белоруссии призывают не допустить горячей фазы конфликта. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая перед парламентом.

Своё выступление перед парламентариями и представителями органов госуправления Александр Лукашенко начинает с новых деталей инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

"Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем, сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Это не только в наш аэропорт, а одновременно в аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам", - сообщил Лукашенко.

Информацию, рассказывает президент Белоруссии, сразу передали пилотам. Которые сами, после переговоров с руководством компании, решили посадить борт именно в Минске. И уже тогда в воздух был поднят истребитель МиГ-29. Который, по словам Лукашенко, не принуждал самолет к посадке. А только сопровождал его к аэропорту.

"А как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов. Каждый день минируют то школы, то университеты, то предприятия. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", - отметил Лукашенко.

При этом Белоруссия сразу предложила провести международное расследование, предоставив все имеющиеся у себя данные. В том числе переговоры диспетчеров. Но западные страны, отмечает Александр Лукашенко, даже не захотели ни в чем разбираться, сразу объявив авиационную блокаду. Ограничения на полеты в Минск для своих авиаперевозчиков уже вынесли 15 государств. При этом сегодня европейские чиновники, вполне вероятно, согласуют новый "санкционный список", в который попадут белорусские должностные лица. И такая скорость реакции и единодушие, говорит глава республики, заставляет сделать выводы.

"Это уже не информационная война. Это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они боятся новых разоблачений в показаниях, как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения", - заявил Лукашенко.

И эта кампания, по словам Лукашенко, направлена не только на Белоруссию. "Мы для них полигон. Экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов", - сообщил Лукашенко.

При этом Москва ждёт официальной информации о мере пресечения россиянке, которая летела в самолете вместе с задержанным Романом Протасевичем. София Сапега сейчас в СИЗО. В нашем посольстве в Белоруссии сообщили, что начали оказывать соотечественнице необходимую помощь.

Екатерина Выскребенцева, Анастасия Панкова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram