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В Москве обсудили, как обеспечить контроль за здоровьем школьников

14:45
  • среда
  • 26 мая 2021

Нужно регулярно проходить медицинские обследования

Вопросы образования школьников обсудили в среду в Москве в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта. В мероприятии приняли участие родители и педагогические работники, передает "ТВ Центр".

Все они представили своё видение процессов образования и воспитания подрастающего поколения. Здоровье стало одной из центральных тем дискуссии. Так, во время пандемии необходимо было сохранить стандарты обучения и при этом обезопасить детей от коронавируса. Но за состоянием ребёнка важно следить в любое время. Для этого нужно регулярно проходить медицинские обследования.

"Безусловно, контролировать и мониторить состояние здоровья школьников, причём желательно, чтобы это происходило два раза в год. Наверное, в начале учебного года и логично это делать в конце учебного года, для того, чтобы мы смогли оценить, насколько нагрузки, которые получены в течение учебного года, повлияли на его состояние здоровья", - рассказала главный врач детской поликлиники №7, координатор "Совета матерей" ВАО Елена Кац.

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