На Тверском бульваре открылась фотовыставка о поисках пропавших детей

Ежегодно в стране объявляют в розыск 30 тысяч несовершеннолетних

Безопасность наших детей - главная тема фотовыставки, которая открылась в среду на Тверском бульваре Москвы. На снимках - рабочие будни добровольческого отряда "ЛизаАлерт", который уже более десяти лет занимается поисками пропавших, передает "ТВ Центр".

По словам организаторов, масштаб проблемы впечатляет: ежегодно в стране объявляют в розыск 180 тысяч человек, из них 30 тысяч несовершеннолетних. И ответственность всегда лежит на взрослых.

"Мы очень надеемся, что этими мероприятиями мы сможем привлечь внимание и напомнить родителям, что они должны заниматься своими детьми. Не только родители, но и школы, школьные учителя, педагоги внеклассного образования, помните, пожалуйста, что с детьми надо проигрывать все опасные ситуации и дети должны знать, что делать, если они вдруг потерялись", - рассказал координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

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