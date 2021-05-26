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На Тверском бульваре открылась фотовыставка о поисках пропавших детей

14:54
  • среда
  • 26 мая 2021

Ежегодно в стране объявляют в розыск 30 тысяч несовершеннолетних

Безопасность наших детей - главная тема фотовыставки, которая открылась в среду на Тверском бульваре Москвы. На снимках - рабочие будни добровольческого отряда "ЛизаАлерт", который уже более десяти лет занимается поисками пропавших, передает "ТВ Центр".

По словам организаторов, масштаб проблемы впечатляет: ежегодно в стране объявляют в розыск 180 тысяч человек, из них 30 тысяч несовершеннолетних. И ответственность всегда лежит на взрослых.

"Мы очень надеемся, что этими мероприятиями мы сможем привлечь внимание и напомнить родителям, что они должны заниматься своими детьми. Не только родители, но и школы, школьные учителя, педагоги внеклассного образования, помните, пожалуйста, что с детьми надо проигрывать все опасные ситуации и дети должны знать, что делать, если они вдруг потерялись", - рассказал координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

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Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
Олег Леонов
Олег Леонов
Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
Фотовыставка работы отряда "Лиза Алерт"
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