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В транспорте Москвы проверили соблюдение масочно-перчаточного режима

15:01
  • среда
  • 26 мая 2021

Правила соблюдают не все

Рейд по соблюдению масочно-перчаточного режима, который действует в городе из-за коронавируса, прошёл в среду в столичном транспорте. Специально выбрали утреннее время, когда люди едут на работу.
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Маска и перчатки остаются обязательными. Пассажиры с понимаем относятся к таким правилам, однако встречаются и те, кто выступает категорически против. Начинают конфликтовать, обращая внимание на нарушения уже других пассажиров, передает "ТВ Центр".

Многие полагают, что главное пройти турникет, а уже в вагоне средства защиты не нужны, но это не так. Причём, если перед входом в метро контролёры напоминают о необходимости надеть маску и перчатки или приобрести их в кассе, то уже в вагоне выпишут крупный штраф.

"Мы должны все позаботится о ношении масок и перчаток, носить их, не снимая до выхода из общественного транспорта. Также в сертификатах прописано - те пассажиры, которые сделали прививки, не освобождаются от ношения масок и перчаток в общественных местах", - рассказал старший инспектор-контролёр ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Скороход.

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