Осыпавшаяся облицовка моста парализовала МКАД

Движение пришлось перекрыть по трем полосам

Облицовка моста осыпалась на проезжую часть МКАД на юге столицы. Движение транспорта пришлось перекрыть по трём полосам, передает "ТВ Центр".

Всё произошло в среду в районе 32-го километра кольцевой. На место прибыли аварийные службы. С помощью крана они восстановили поврежденные фрагменты, одновременно мусор убрали и с проезжей части.

Сейчас движение транспорта восстановлено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram