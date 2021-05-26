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Осыпавшаяся облицовка моста парализовала МКАД

15:08
  • среда
  • 26 мая 2021

Движение пришлось перекрыть по трем полосам

Облицовка моста осыпалась на проезжую часть МКАД на юге столицы. Движение транспорта пришлось перекрыть по трём полосам, передает "ТВ Центр".

Всё произошло в среду в районе 32-го километра кольцевой. На место прибыли аварийные службы. С помощью крана они восстановили поврежденные фрагменты, одновременно мусор убрали и с проезжей части.

Сейчас движение транспорта восстановлено.

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