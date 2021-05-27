В Луховицах жильцы дома рискуют остаться без крыши над головой

Один из жильцов решил снести свою половину дома

Владельцы половины деревянного дома в подмосковных Луховицах могут остаться без крыши над головой. Причём, в прямом смысле слова. Их сосед захотел снести свою часть, чтобы переделать, несмотря на то, что конструкция при этом может рухнуть. Городские эксперты разрешение на такие манипуляции, понятно, не дали. Но мужчина выход нашёл.

С раннего утра участок улицы Пушкина оцепила полиция. Специальной гидравлической клешней экскаватор, словно гигантский краб, по бревнышкам разбирает частную постройку.

А еще пару дней назад картина была другая. Непосвященный человек увидел бы два разных дома, которые соседи просто поставили впритык друг к другу. Но при более детальном осмотре становится понятно: это единое здание.

Этот дом только внешне выглядит, как основательное каменное строение. За декоративным фасадом толщиной в один кирпич скрывается точно такая же, как и с левой стены, деревянная стена.

Дом типовой, проект еще советский: одноэтажное строение с нежилым чердаком. Рассчитан на две семьи. Вера и Владимир Никоновы живут здесь уже 30 лет. Совсем недавно сделали в квартире ремонт. А на днях пенсионеры узнали, что сосед решил снести свою половину дома.

Стена – несущая конструкция. Чтобы наглядно показать это Владимиру Никонову, которому пошел девятый десяток, приходится через маленькое слуховое окно лезть на чердак. Там отчетливо видно: крыша у дома тоже общая.

Сосед объясняет: эта часть дома – единственное жилье его семьи. Идеей снести свою половину Андрей Болдырев загорелся давно – квартира стала приходить в негодность и уже опасна для жизни. Дешевле отстроить заново, чем делать ремонт. Мужчина приглашал городского архитектора, однако местные чиновники усомнились в затее и разрешения на демонтаж не дали. Тогда Болдырев заказал независимую экспертизу, которая снос утвердила, пошел с ней в суд и выиграл дело.

Таким образом, решение действительно есть, но районный суд почему-то принимал его без Никоновых. На заседание их не позвали – уведомили лишь о факте грядущего сноса.

Городская же администрация в этот раз отделалась отписками: подавайте апелляцию. Но делать это было уже поздно. Перенесшую инсульт Веру Никонову дочь увезла подальше от дома. Отца от гипертонии спасает скорая. Сейчас Никоновы сделают свою экспертизу оставшейся части дома. И действительно пойдут в суд.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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