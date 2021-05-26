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Участок набережной Марка Шагала в Москве готовится к открытию

15:25
  • среда
  • 26 мая 2021

Его откроют уже в ближайшее время

Участок набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина могут открыть уже в ближайшие месяцы. Основные работы уже завершены, передает "ТВ Центр".

Так в столице продолжается комплексное развитие промзоны ЗИЛ. Основные условия – комфортное жилье, транспортная доступность, благоустройство.

Высажены деревья, различные кустарники, цветы. Сделаны велодорожки, а также спортивные и детские площадки. Причем, многое оборудование удивит не только детей, но и взрослых.

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