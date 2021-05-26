Московский школьник изобрел рюкзак с поворотниками для велосипедистов

Он учится в инженерном классе

Может ли учебный проект пригодится в повседневной жизни? Оказывается, это вполне реально. Московский школьник Денис Полупанов сконструировал простое, но очень полезное устройство: рюкзак с поворотниками. Идея пришла ему во время поездки на велосипеде, а воплотить ее в жизнь помогла школа, а, точнее, специальный инженерный класс.

Когда старшеклассник Денис Полупанов начал передвигаться по городу на велосипеде, ему пришла мысль оснастить свой рюкзак автоматизированными габаритными поворотниками. Чтобы сделать свои маневры на дороге более заметными для других участников движения, а значит, и более безопасными. Но найти что-то подходящее среди готовых моделей устройств подросток не смог.

Прибор Денис решил сконструировать сам. Навыки работы с электроникой он получил, обучаясь в инженерном классе одной из столичных школ. К тому же, разработку гаджета оказалось возможным выбрать в качестве индивидуального учебного проекта.

Создание собственных автоматизированных устройств, начиная с разработки и до получения конечного готового продукта, один из обязательных этапов обучения в инженерных предпрофессиональных классах столичных школ. Сегодня они стали распространённой альтернативой привычным классам с физико-математическим уклоном.

"Инженерные классы именно практикоориентированы. Они имеют направленность сформировать у школьников прикладное практическое инженерное мышление, когда люди, уже выходя из школы, понимают, где можно использовать те навыки, знания и компетенции, которые они получили в рамках учебных дисциплин", - рассказал учитель математики, информатики, программирования ГБОУ школа №2065 Айдар Ахметшин.

Свое автоматизированное сигнальное устройство для поездок на велосипеде Денис в будущем ещё планирует усовершенствовать. Впрочем, работать по назначению его гаджет может и сейчас.

Даже при первом опыте использования устройство оказалось довольно простым и удобным в применении. Хотя пока это только прототип. Проект школьника уже собрал несколько наград на московских городских конкурсах и даже получил одобрение кафедры безопасности движения МАДИ. А всего у программы предпрофессиональной подготовки будущих инженеров порядка трех десятков партнеров среди ведущих вузов Москвы и области.

"Да, действительно, призеры - победители Олимпиад и конференций научных имеют баллы дополнительные при поступлении в вуз. Но самое уникальное, что дети уже сейчас, будучи ещё школьниками, вносят свой вклад в развитие города", - отметила директор ГБОУ школа №2065 Наталия Файдюк.

К 2021 году участниками проекта "Инженерный класс в московской школе" стали уже 117 столичных школ. Попасть туда могут школьники, завершившие обучение с 7 по 9 класс математического профиля.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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