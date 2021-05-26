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В Парке Горького отреставрировали знаменитые беседки-ротонды

15:18
  • среда
  • 26 мая 2021

Работы длились более двух лет

В Парке Горького после реставрации сегодня открыли ротонды! Построенные в начале XIX века знаменитым архитектором Матвеем Казаковым, беседки никогда не ремонтировались и постепенно утратили былое великолепие. И вот теперь лёгкие изящные белоснежные ротонды снова украшают город.

На протяжении долгих столетий эти объекты были знаковыми. Построенные в начале XIX века, ротонды на берегу Москвы-реки входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы для бедных, ныне - Первой Градской. От больницы к набережной идёт сад. Его границы и обозначали ротонды. Сначала доступ к ним был только у пациентов, но вскоре территория стала открытой для всех.

Спроектированы беседки так, что могут служить пособием для студентов-архитекторов. Их особенность в том, что у колонн нет базы – они как будто вырастают из основания. Своими простыми пропорциями – 1 к 8 - они повторяют пропорции дорических капителей, а колонны расширяются в середине.

Реставрация ротонд длилась больше двух лет. Начинали с самого важного – с фундамента. Но основные проблемы возникли с куполом. Точнее, с его уровнем – его нельзя было менять.

У посетителей Парка Горького на похорошевшие и, наконец, доступные в этом сезоне ротонды большие планы. Беседки Голицинской больницы давно общедоступны. И если древние греки придумали ротонды, то москвичи добавили в них фотосессии.

Ротонды, подобные московским, есть не только в Греции, но и на черноморском побережье. Так что на берегу Москвы-реки действительно можно легко представить себя даже греческой богиней на отдыхе.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
Беседка-ротонда в Парке Горького
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