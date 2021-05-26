Лев Додин привез в Москву "Братьев Карамазовых"

У фестиваля "Золотая Маска" в этом году в честь 200-летия Достоевского - специальная программа

Громкую премьеру сезона покажут в среду вечером в театре Маяковского в рамках специальной программы "Золотой Маски". Спектакль по самому известному роману Достоевского с успехом идёт в Петербурге, в родном Малом Драматическом театре. Зритель не изучает человеческую природу, а словно странствует по закоулкам собственной души.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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