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Лев Додин привез в Москву "Братьев Карамазовых"

15:21
  • среда
  • 26 мая 2021

У фестиваля "Золотая Маска" в этом году в честь 200-летия Достоевского - специальная программа

Громкую премьеру сезона покажут в среду вечером в театре Маяковского в рамках специальной программы "Золотой Маски". Спектакль по самому известному роману Достоевского с успехом идёт в Петербурге, в родном Малом Драматическом театре. Зритель не изучает человеческую природу, а словно странствует по закоулкам собственной души.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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Спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы"
Спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы"
Спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы"
Спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы"
Спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы"
Спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы"
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