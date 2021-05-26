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Птенца редких журавлей показали в Московском зоопарке

15:28
  • среда
  • 26 мая 2021

Его появление называют чудом

В Московском зоопарке можно увидеть первенца пары редких венценосных журавлей. Вылупился птенец ещё в марте и сейчас его не узнать, передает "ТВ Центр".

Киперы снимали буквально каждый день новорождённого, так что можно проследить, как птенец менялся. Поначалу он мало напоминал своих статных родителей. За два месяца журавль подрос, окреп и теперь прохаживается по уличному вольеру. Детёныш весьма активен и любопытен, мимо соседей так просто не проходит, норовит пообщаться, а ещё похвастаться эффектным оперением.

Но птенец настолько привязан к киперам, которые его буквально выходили, что на прогулки выходит исключительно со "своими" людьми. Дело в том, что первое потомство у венценосных журавлей обычно погибает и то, что этот птенец выжил, да к тому же превратился в красивую сильную птицу — особая гордость Московского зоопарка.

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Птенец журавля
Венценосный журавль
Венценосный журавль
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