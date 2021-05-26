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Нюша раскрыла настоящее имя дочери

13:01
  • среда
  • 26 мая 2021

Имя девочки - Симба - удивило многих

Певица Нюша рассказала, как на самом деле зовут ее маленькую дочь. Поклонники знают девочку под именем Симба, что очень веселит многих из них.
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Исполнительница заявила, что имя Симба – не единственное имя ее маленькой дочки. На самом деле малышку зовут Серафима-Симба – именно так девочка записана во всех документах.

Также Нюша поделилась отношением к изменам и прокомментировала слухи о том, что она увела мужа из семьи.

"Никогда не хочется попасть в такую историю. И мне не хотелось. Видимо поэтому я и попала", - призналась звезда.

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