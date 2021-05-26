Дмитрий Певцов стал гостем проекта "Встречи с интересными людьми"

Актер поговорил со школьниками о русском языке

Народный артист, общественный деятель Дмитрий Певцов принял участие в проекте "Встречи с интересными людьми" в школе № 1573 в районе Лианозово. Он пообщался со школьниками и их родителями о своем творчестве и пути в профессию, а также рассказал о собственных взглядах на жизнь.

Певцов высоко оценил мероприятие и заявил, что ему было интересно общаться со школьниками. По словам актера, ему удалось найти общий язык с детьми.

"Среди ребят были участники Школы юного филолога и ученики кадетских классов. Это взрослые серьезные молодые люди, имеющие свой взгляд на многие стороны жизни. Еще неизвестно, кто кому оказался более интересен. Хотелось бы, чтобы каждый из них добился своей цели в жизни. Мне было интересно отвечать на вопросы в формате блиц-интервью, а также поговорить на важные для всех темы", - рассказал артист о встрече с учащимися.

В ходе беседы была затронута тема чистоты русского языка. Актер выразил мнение, что в России необходимо ввести речевые стандарты в СМИ, чтобы ведущие давали зрителям и слушателям пример классических речевых норм. При этом СМИ лишатся возможности без надобности использовать сленг и заимствования.

С Певцовым согласилась и руководитель Школы юного филолога, учитель русского языка и литературы школы Елена Иванова. По ее словам, дети должны видеть пример чистой русской речи, тем самым воспитывая любовь к родным культуре и языку.

Директор учебного заведения Александр Антипов отметил, что школа традиционно проводит творческие встречи с интересными людьми, приглашает спортсменов и ученых, музыкантов и поэтов. В школе есть кадетские классы, Школа юного филолога и IT-направление.

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