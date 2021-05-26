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Задержанный в Минске Протасевич рассказал о спонсорах и заказчиках

13:09
  • среда
  • 26 мая 2021

Оппозиционный блогер дает показания в КГБ

Задержанный в Минске основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич – террорист, заявил глава комитета госбезопасности Белоруссии. Иван Тертель сообщил, что блогер в настоящее время дает показания о своих "спонсорах и заказчиках". Этим и объясняются, по словам главы КГБ, истерики на Западе по поводу задержания Протасевича.
Задержанной в Минске россиянке грозит 12 лет заключения

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta был задержан при проверке документов пассажиров экстренно севшего в минском аэропорту самолета Ryanair. В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил командующий белорусскими ВВС и ПВО Игорь Голуб, командир рейса Ryanair Афины-Вильнюс сам принял решение совершить посадку в Минске. Ни о каком принуждении речи быть не может -  Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. К сожалению, пока ни одна из европейских стран не выразила желания с ними ознакомиться, передает РИА Новости.

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