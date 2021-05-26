Задержанный в Минске Протасевич рассказал о спонсорах и заказчиках

Оппозиционный блогер дает показания в КГБ

Задержанный в Минске основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич – террорист, заявил глава комитета госбезопасности Белоруссии. Иван Тертель сообщил, что блогер в настоящее время дает показания о своих "спонсорах и заказчиках". Этим и объясняются, по словам главы КГБ, истерики на Западе по поводу задержания Протасевича.

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta был задержан при проверке документов пассажиров экстренно севшего в минском аэропорту самолета Ryanair. В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил командующий белорусскими ВВС и ПВО Игорь Голуб, командир рейса Ryanair Афины-Вильнюс сам принял решение совершить посадку в Минске. Ни о каком принуждении речи быть не может - Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. К сожалению, пока ни одна из европейских стран не выразила желания с ними ознакомиться, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram