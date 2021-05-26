В Подмосковье у перенервничавшего водителя нашли 200 таблеток ЛСД

Мужчин сам во всем признался

В Подмосковье сотрудники ДПС задержали мужчину с крупной партией ЛСД. Инспекторы остановили для проверки машину, показавшуюся им подозрительной - она двигалась на аварийке с поврежденным кузовом.

25-летний водитель сильно нервничал, а на вопрос, имеются ли с собой запрещенные вещества, сразу признался, что есть. В ходе обыска в автомобиле действительно обнаружили 200 таблеток. Оказалось, что это - синтетический наркотик ЛСД.

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