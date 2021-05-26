Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии встретятся 28 мая

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 28 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, визит Лукашенко будет рабочим, пишет ТАСС. Заявлений для прессы по итогам переговоров не планируется. Отвечая на вопрос о возможных темах, Песков допустил, что Александр Лукашенко проинформирует Владимира Путина об экономической ситуации в Белоруссии.

Сам Лукашенко в среду заявил, что в основном он будет говорить с Путиным об экономике. Назвать конкретные вопросы он отказался.

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