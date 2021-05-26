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Серябкина перечислила исполнителей, которым пора на пенсию

13:56
  • среда
  • 26 мая 2021

В список певицы попало трое музыкантов

Певица Ольга Серябкина заявила, что некоторым ее старшим коллегам пора задуматься о пенсии и прекратить выступления. Бывшая участница группы SEREBRO перечислила тех, кому, по ее мнению, нужно уйти на заслуженный отдых.

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Девушка считает, что отдохнуть от творческой деятельности нужно таким артистам, как Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Николай Расторгуев. При этом имя одного из исполнителей Серябкина даже не смогла назвать правильно.

"Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки", - заявила певица.

Она добавила, что ей на заслуженный отдых еще рано, поскольку она еще не успела в полной мере раскрыть свой творческий потенциал.

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