Серябкина перечислила исполнителей, которым пора на пенсию

В список певицы попало трое музыкантов

Певица Ольга Серябкина заявила, что некоторым ее старшим коллегам пора задуматься о пенсии и прекратить выступления. Бывшая участница группы SEREBRO перечислила тех, кому, по ее мнению, нужно уйти на заслуженный отдых.

Девушка считает, что отдохнуть от творческой деятельности нужно таким артистам, как Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Николай Расторгуев. При этом имя одного из исполнителей Серябкина даже не смогла назвать правильно.

"Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки", - заявила певица.

Она добавила, что ей на заслуженный отдых еще рано, поскольку она еще не успела в полной мере раскрыть свой творческий потенциал.

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