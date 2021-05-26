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Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами

13:44
  • среда
  • 26 мая 2021

Президент подписал соответствующий закон

Межправительственное налоговое соглашение между Россией и Нидерландами больше не действует. Закон о его денонсации подписал российский президент Владимир Путин. Договор между двумя странами позволял избежать двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.
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О денонсации соглашения с Нидерландами в России поставили вопрос после того, как Москве не удалось договориться с Амстердамом об изменении условий договора. Речь шла о повышении ставки налога на прибыли, дивиденды и проценты - до 15%. Госдума поддержала разрыв соглашения в начале мая.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснял, что пересмотр договоренностей должен стать заслоном для компаний, которые проводят агрессивную политику. На изменение условий соглашения согласились Кипр, Мальта и Люксембург, передает ТАСС.

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