Состояние онкобольной Заворотнюк ухудшилось

О здоровье актрисы рассказала коллега по актерскому цеху

Актрисе Анастасии Заворотнюк, которая вот уже два года борется с онкологией, вновь стало хуже. Об этом рассказала коллега звезды. Что касается семьи артистки, то родные Заворотнюк стараются не обсуждать ее состояние.

В 2019 году российские медики провели операцию, после которой у актрисы началась ремиссия. Врачи даже разрешили ей заниматься плаванием. Именно в бассейне Заворотнюк вновь почувствовала себя плохо.

"Настя сейчас неузнаваема - она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек... Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне", - рассказала знакомая артистки.

Обследование дало понять, что случился рецидив. Теперь здоровьем Заворотнюк вновь занялись отечественные врачи – родные актрисы решили не возить ее за границу на лечение и доверились российским специалистам, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Муж окружил ее такой заботой и любовью, которую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному. Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Инстаграм "Поддержка Заворотнюк" ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама", - добавила инсайдер.

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