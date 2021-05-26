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"Калашников" опубликовал видео испытаний секретного российского оружия

14:07
  • среда
  • 26 мая 2021

Детали концерн не раскрывает

Видео испытаний неизвестного российского оружия появилось на странице концерна "Калашников" в соцсети "ВКонтакте".
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"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" — подписали ролик авторы. Комментаторы высказали предположение, что на кадрах – противотанковый ракетный комплекс.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на днях заявил, что мощь Вооруженных сил увеличивается благодаря промышленности, которая встала на "надежные, основательные рельсы". В частности, началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. Кроме того, по словам Шойгу, идет большая работа по созданию "оружия завтрашнего дня".

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