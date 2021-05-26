Путин подписал ряд важных законов

Они касаются разных сфер жизни

Сразу несколько важных законов в среду подписал Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Один из них ратифицирует договор о военном сотрудничестве с Казахстаном.

Также президент дал право иностранцам получать туристическую визу в Россию на полгода - вне зависимости от политики их стран в отношении наших сограждан, сообщает "ТВ Центр".

Студентам разрешили обучаться сразу по нескольким специальностям. Ну а банки обязали объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.

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