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Российский спутник сфотографировал суперлуние

14:35
  • среда
  • 26 мая 2021

Аппарат специально развернули

Российский спутник "Аист-2Д" развернули, чтобы сфотографировать суперлуние. Малый космический аппарат запечатлел Луну в момент, когда она подошла на минимальное расстояние к Земле.
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"Роскосмос", опубликовавший снимок на своем сайте, напоминает: суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. На минимальное расстояние к Земле естественный спутник планеты подошел в 04:52 по московскому времени.

"Аист-2Д" — космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. На нем установлена оптико-электронная аппаратура высокого разрешения для наблюдения поверхности планеты.

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