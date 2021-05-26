В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Этот саммит очень важен для обеих стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами рассказал, чего в Кремле ожидают от запланированной на 16 июня встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

"Конечно, ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно. Она очень важная", - приводит слова пресс-секретаря РИА "Новости".

Как подчеркнул Песков, лидеры смогут обменяться мнениями и сопоставить свои позиции - в том числе по вопросам, которые важны для всего мира. Это в первую очередь стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

Вместе с тем кремлевский спикер предостерег от чрезмерных ожиданий по поводу саммита. По его словам, про перезагрузку российско-американских отношений говорить пока не следует.

Ранее стало известно, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. С предложением о саммите выступил глава Белого дома во время апрельского телефонного разговора с Путиным.

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