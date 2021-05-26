Депутат ГД Ирина Белых попросила москвичей поддержать ее инициативу создать аллею "Подвиг врачей"

Парламентарий предложила увековечить подвиг медицинских работников

Депутат Госдумы Ирина Белых обратилась к жителям столицы с просьбой поддержать ее идею по созданию аллеи "Подвиг врачей". Она считает, что подвиг медиков должен быть увековечен.

"Мы должны запомнить 2020 год по именам наших врачей, которые живым щитом встали между москвичами и угрозой. Которые каждый час, ночью и днем, преодолевая усталость, боролись за здоровье и жизни людей. Здесь не хватит обычных слов, чтобы выразить безмерную благодарность всего общества", - уверена парламентарий.

Белых подчеркнула, что инициатива активно обсуждается москвичами. Депутат выразила надежду, что в скором времени в столице появится памятное место, посвященное самоотверженному труду медработников.

Ранее предложение депутата уже поддержал известный врач-невролог, ведущий программы "Жить здорово!" Дмитрий Шубин: "Инициатива… очень правильная, трогательная и лично у меня находит отклик…Изо дня в день медики своей работой совершают…подвиг. Пусть на аллее растут деревья…, показывая, что в борьбе с любым недугом будет побеждать Жизнь!" - отметил он.

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