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Депутат ГД Ирина Белых попросила москвичей поддержать ее инициативу создать аллею "Подвиг врачей"

14:58
  • среда
  • 26 мая 2021

Парламентарий предложила увековечить подвиг медицинских работников

Депутат Госдумы Ирина Белых обратилась к жителям столицы с просьбой поддержать ее идею по созданию аллеи "Подвиг врачей". Она считает, что подвиг медиков должен быть увековечен.

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"Мы должны запомнить 2020 год по именам наших врачей, которые живым щитом встали между москвичами и угрозой. Которые каждый час, ночью и днем, преодолевая усталость, боролись за здоровье и жизни людей. Здесь не хватит обычных слов, чтобы выразить безмерную благодарность всего общества", - уверена парламентарий.

Белых подчеркнула, что инициатива активно обсуждается москвичами. Депутат выразила надежду, что в скором времени в столице появится памятное место, посвященное самоотверженному труду медработников.

Ранее предложение депутата уже поддержал известный врач-невролог, ведущий программы "Жить здорово!" Дмитрий Шубин: "Инициатива… очень правильная, трогательная и лично у меня находит отклик…Изо дня в день медики своей работой совершают…подвиг. Пусть на аллее растут деревья…, показывая, что в борьбе с любым недугом будет побеждать Жизнь!" - отметил он.

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Депутат ГД Ирина Белых
Депутат ГД Ирина Белых
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