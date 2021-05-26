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Экс-депутат Госдумы Волчек получил срок за мошенничество

14:46
  • среда
  • 26 мая 2021

Дело рассматривалось в особом порядке

Пресненский суд Москвы в среду признал виновным бывшего депутата Государственной думы Дениса Волчека в покушении на мошенничество на 1,5 миллиона евро, передает ТАСС.
Экс-сотрудникам МВД вынесли приговоры по делу об отравленных письмах

"Ему назначено наказание сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

Уточняется, что приговор может быть обжалован.

Дело рассматривалось в особом порядке. Волчек, а также второй фигурант дела Зураб Плиев, полностью признали вину и сотрудничали со следствием.

Волчек и Плиев были задержаны 22 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. По данным следствия, они пообещали предпринимателю из Москвы за 1,5 миллиона евро решить вопрос с уголовным делом о хищении 500 миллионов рублей из банка "Ренессанс".

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