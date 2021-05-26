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ЦБ отреагировал на сообщения о дыре в валютном балансе банков

14:58
  • среда
  • 26 мая 2021

Системной проблемы нет

Как заявил начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий, в валютном балансе банков оформилась рекордная дыра - это означает, что их валютные обязательства превышают валютные активы.
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Информацию прокомментировали в Банке России. Представители регулятора отметили, что системной проблемы из-за дыры в валютном балансе не наблюдается, передает РИА "Новости".

На 1 мая общий объем валютной ликвидности составил 48,5 миллиарда долларов. В ЦБ заверили, что этого вполне достаточно для покрытия 15% всех валютных обязательств.

При необходимости, уточнили в ЦБ, банки, купив валюту на рынке за счет свопов, могут получить дополнительный объем ликвидности.

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