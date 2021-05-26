Доктор Румянцев: Успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения старшего поколения

Они уже используются для лечения пациентов младше 30 лет

Специалисты Центра им. Дмитрия Рогачева намерены добиться увеличения выздоровления онкобольных моложе 50 лет. Для этого будут применяться разработанные врачами успешные методики лечения детей

"Мы подготовили протокол лечения для пациентов до 50 лет на основе лечения детей, например, по лимфобластному лейкозу. Надеемся прийти к таким же высоким результатам, что и у пациентов младше 30 лет. Сейчас благодаря разработанным совместно с международными коллегами протоколам лечения от рака вылечиваются более 82% детей по России, больше 91,3% в Москве", – рассказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.

В Боткинской больнице для пациентов младше 30 лет уже используют созданные в центре имени Дмитрия Рогачева протоколы. Тактика лечение дала высокие показатели, близкие к детским.

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