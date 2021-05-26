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В Швейцарии ответили на заявление Лукашенко о минировании Ryanair

15:01
  • среда
  • 26 мая 2021

Экстренная посадка самолета вызвала международный скандал

Официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что именно из Швейцарии поступило сообщение о минировании рейса Ryanair.
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23 мая в Минске экстренно сел летевший из Афин в Вильнюс лайнер этой компании. Белорусские власти настаивают, что сделано это было из-за сообщений о бомбе. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. Против него в стране возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

На Западе посадка самолета вызвала скандал, в Минске же настаивают, что действовали в соответствии с международными правилами безопасности.

"Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было", - приводит слова Эльтшингера РИА "Новости".

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