В Швейцарии ответили на заявление Лукашенко о минировании Ryanair

Экстренная посадка самолета вызвала международный скандал

Официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что именно из Швейцарии поступило сообщение о минировании рейса Ryanair.

23 мая в Минске экстренно сел летевший из Афин в Вильнюс лайнер этой компании. Белорусские власти настаивают, что сделано это было из-за сообщений о бомбе. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. Против него в стране возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

На Западе посадка самолета вызвала скандал, в Минске же настаивают, что действовали в соответствии с международными правилами безопасности.

"Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было", - приводит слова Эльтшингера РИА "Новости".

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