Полиция США разыскивает обстрелявшего 100 машин в Калифорнии

Злоумышленников может быть несколько

Более ста автомобилей повреждены, один человек ранен в результате действий неизвестных злоумышленников в американском штате Калифорния. В течение последнего месяца машины подвергались обстрелу на нескольких оживленных скоростных трассах в южной части штата. Предположительно, стрельбу вели из пневматического оружия.

Как сообщили телеканалу CNN в местной дорожной полиции инциденты зафиксированы в округах Лос-Анджелес, Ориндж и Риверсайд. Небольшую травму получил один человек. Некоторые автомобили сильно повреждены, остались без лобовых стекол.

По данным полиции, лишь по счастливой случайности пока обошлось без серьезных аварий с человеческими жертвами. Трассы скоростные, повреждение стекла или покрышки чревато опасными ДТП. Власти рассчитывают на помощь водителей в поимке преступников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram