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Полиция США разыскивает обстрелявшего 100 машин в Калифорнии

15:14
  • среда
  • 26 мая 2021

Злоумышленников может быть несколько

Более ста автомобилей повреждены, один человек ранен в результате действий неизвестных злоумышленников в американском штате Калифорния. В течение последнего месяца машины подвергались обстрелу на нескольких оживленных скоростных трассах в южной части штата. Предположительно, стрельбу вели из пневматического оружия.
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Как сообщили телеканалу CNN в местной дорожной полиции инциденты зафиксированы в округах Лос-Анджелес, Ориндж и Риверсайд. Небольшую травму получил один человек. Некоторые автомобили сильно повреждены, остались без лобовых стекол.

По данным полиции, лишь по счастливой случайности пока обошлось без серьезных аварий с человеческими жертвами. Трассы скоростные,  повреждение стекла или покрышки чревато опасными ДТП. Власти рассчитывают на помощь водителей в поимке преступников.

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