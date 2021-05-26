В РПЦ оценили наряд Бузовой в храме Симферополя

Певица пришла в церковь с голым пупком

На днях Ольга Бузова решила посетить Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе, но сделала это в неподобающем виде: в спортивных штанах, с непокрытой головой и оголенным пупком. В РПЦ прокомментировали эту ситуацию.

Настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, отец Григорий Геронимус считает, что певице стоило одеться более уместно. "Есть традиционная форма одежды для храма. И, безусловно, она подразумевает некоторую скромность. Одежда — это важно. В одной форме одежды мы ходим на пляж, в другой мы ходим в магазин, в третьей — на праздники. Конечно, когда человек приходит в церковь, одевшись не по правилам, это можно сравнить с такой ситуацией, когда он пришел в театр, как на пляж. Это не преступление, но нарушает некоторые общепринятые нормы и вызывает смущение", - заявил он.

При этом Геронимус подчеркнул, что нельзя осуждать людей, которые по незнанию или другим причинам оделись неуместно. Представитель РПЦ напомнил, что в первую очередь каждому следует следить за собой.

А вот религиовед и бывший священник Русской православной церкви Денис Батарчук уверен, что одежда – это вовсе не главное. Важно приходить в церковь с правильным настроем. По его словам, времена меняются, и сейчас в храмах не так ревностно относятся к нарушениям общепринятых норм, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram