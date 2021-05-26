"Мама всегда хочет угодить": Орбакайте рассказала об отношениях с Пугачевой

Примадонна с детства балует свою дочь

Певица Кристина Орбакайте рассказала телеведущему Ивану Урганту о своих теплых отношениях с матерью Аллой Пугачевой. Накануне исполнительница хита "Перелетная птица" дала интервью в честь празднования 50-летнего юбилея.

"Мама всегда хочет угодить, даже не в день рождения. Поэтому у меня много предметов в гардеробе от нее", - сообщила Орбакайте в интервью на шоу "Вечерний Ургант".

Певице никогда не было скучно со звездной мамой. "Она, будучи за границей, умудрялась привозить какие-то вкусненькие ластики, жвачечки… И всегда это было интересно - кому какой сувенирчик достанется", - вспомнила детство Орбакайте.

По словам певицы, Пугачева до сих пор любит баловать дочь. И, проходя в магазине мимо очередной красивой вещи, которая, по ее мнению, подойдет дочке, Алла Борисовна обязательно останавливается и покупает ее.

У Кристины Орбакайте есть двое сыновей и одна дочь: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова.

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