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Президент Австрии заявил об особой роли Вены в отношениях с Россией

15:48
  • среда
  • 26 мая 2021

Страны всегда находили точки соприкосновения интересов

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отметил, что сложившаяся вокруг экстренно севшего в Минске рейса Ryanair не упрощает отношения Евросоюза и России, при этом у его страны в этих отношениях есть особая роль.
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"Потому что мы с Россией по историческим причинам многие десятилетия по крайней мере с экономической точки зрения, да и в культурном обмене, музыкальной сфере имели хорошие отношения и по-прежнему имеем", - объяснил президент (цитата по ТАСС).

Он добавил, что "по-человечески" Россия - часть Европы, так что важно сохранить диалог, "помимо мер, которые принимает ЕС".

Вместе с тем Ван дер Беллен выразил убежденность в том, что "Евросоюз должен сохранить давление" на Москву.

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