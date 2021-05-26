Президент Австрии заявил об особой роли Вены в отношениях с Россией

Страны всегда находили точки соприкосновения интересов
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отметил, что сложившаяся вокруг экстренно севшего в Минске рейса Ryanair не упрощает отношения Евросоюза и России, при этом у его страны в этих отношениях есть особая роль.
"Потому что мы с Россией по историческим причинам многие десятилетия по крайней мере с экономической точки зрения, да и в культурном обмене, музыкальной сфере имели хорошие отношения и по-прежнему имеем", - объяснил президент (цитата по ТАСС).
Он добавил, что "по-человечески" Россия - часть Европы, так что важно сохранить диалог, "помимо мер, которые принимает ЕС".
Вместе с тем Ван дер Беллен выразил убежденность в том, что "Евросоюз должен сохранить давление" на Москву.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram