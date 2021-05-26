Польша выдала России криминального авторитета Циркача

Его задержали еще в июле 2020-го
Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о передаче Польшей российской стороне криминального авторитета Олега Пирогова, в преступных кругах носящего прозвище Циркач.
Уточняется, что в России его обвиняют в заказном убийстве и занятии высшего положения в преступной иерархии.
Согласно данным следствия, с просьбой об организации убийства Пирогов обратился к одному из лидеров уголовно-преступной среды Сергиева Посада Виктору Лазовскому. Жертвой стал Юрий Лохматов - конкурент Пирогова за распределение криминальных сфер влияния в Подмосковье.
Бабушкинский районный суд Москвы заочно арестовал Пирогова в ноябре 2019 года. Вскоре его объявили в международный розыск. Задержали преступника в Польше в июле 2020-го.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram