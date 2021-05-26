Собянин встретился с предпринимателями в новом центре "Бизнес.Техноград" на ВДНХ

Сегодня отмечается День российского предпринимательства

Сергей Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ. Сегодня отмечается День российского предпринимательства.

"Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. Здесь, в "Технограде" - образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса. И сегодня в этом замечательном месте открываем еще один такой большой корпус, где не будет обучения профессиям, а будет обучение бизнесу", - сказал Собянин.

В ходе встречи с предпринимателями обсуждалась работа бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Собянин напомнил, что в некоторых странах до сих пор действуют жесткие ограничения, а здравоохранение не справляется. В Москве же ситуация кардинально отличается.

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