Словакия одобрила использование российской вакцины "Спутник V"

Вакцинация начнется не позже 7 июня

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" одобрили в Словакии. Вакцинация разработанным в России препаратом начнется не позже 7 июня, сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на Минздрав.

1 марта в страну поступила первая партия российской вакцины. Список центров, где можно будет получить прививку "Спутника V", будет опубликован в ближайшие дни.

Минздрав Словакии готовит соответствующее распоряжение. Кабмин поручил главе ведомства Владимиру Ленгварскому обеспечить препаратом, до сих пор не зарегистрированным в ЕС, всех желающих вакцинироваться жителей республики, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram