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Словакия одобрила использование российской вакцины "Спутник V"

15:39
  • среда
  • 26 мая 2021

Вакцинация начнется не позже 7 июня

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" одобрили в Словакии. Вакцинация разработанным в России препаратом начнется не позже 7 июня, сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на Минздрав.
Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня

1 марта в страну поступила первая партия российской вакцины. Список центров, где можно будет получить прививку "Спутника V", будет опубликован в ближайшие дни.

Минздрав Словакии готовит соответствующее распоряжение. Кабмин поручил главе ведомства  Владимиру Ленгварскому обеспечить препаратом, до сих пор не зарегистрированным в ЕС, всех желающих вакцинироваться жителей республики, передает ТАСС.

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