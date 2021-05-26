Депутат МГД Батышева: Родителям необходимо создавать условия для самостоятельных детских игр

Простые игрушки лучше стимулируют воображение ребенка

Родители должны создавать все необходимые условия, чтобы дети играли самостоятельно. Так считает депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения Татьяна Батышева.

"Игры очень важны для ребенка, и этот навык нужно развивать и подкреплять, так как игровая коммуникация - это и залог будущего умения говорить, общаться, и организовывать свою жизнь, работать и творить. Примерно до двух-трех лет совершенно нормально и правильно, что ребенок играет со взрослыми. В этом возрасте игра основана на повторении за мамой или папой, и задача - показать малышу, как играть. Совместная игра - это база, на которой строится будущее умение играть самому, но по достижении возраста двух-трех лет, в зависимости от темперамента, ребенок постепенно начинает играть сам и важно создать для него подходящие условия", - объяснила специалист.

По ее словам, родители часто обвиняют детей в отсутствии воображения и неумении играть самостоятельно. Также современные дети зачастую не хотят оставаться без родителей, а в одиночестве берутся за гаджеты. Депутат отметила, что причиной тому является засилье гаджетов в жизни ребенка. Подобный досуг приучает детей к пассивному времяпрепровождению .

"Мозг малыша настраивается на пассивную роль. Интерактивные роботы, телефоны, планшеты, компьютерные игры, мультики - это мощный отвлекающий фактор, и никакой игре не под силу с ним соперничать", - подчеркнула Батышева.

При этом она отметила, что перегружать ребенка различными "развивашками" тоже не стоит – дети должны получать полноценный отдых, иначе постоянные усталость и стресс приведут к переутомлению и апатии, и сил на игру у ребенка не остается. Важно, чтобы у ребенка был не просто режим сна и активности, но время, чтобы восстановиться, подумать, переработать впечатления и затем преобразовать их в игру.

Кроме того, важным воспитательным условием парламентарий назвала создание пространства для игр. "Сделайте комнату такой, чтобы ребенок чувствовал себя в ней безопасно и удобно. Правильно выбирайте игрушки. Их не должно быть слишком много, они должны подходить по возрасту и по задачам развития. Я всегда советую выбирать игрушки "открытого типа", с которыми можно подключать воображение: кубики, мячи, машинки, простые куклы, материалы для творчества. А вот дорогие интерактивные игрушки, напротив, подавляют активность малыша", - сказала парламентарий.

Она добавила, что родителям следует внимательнее относиться к ребенку и поддерживать его интересы и увлечения. Не нужно навязывать детям правила игры и вводить лишние запреты - когда вы говорите ребенку, что с этим так не играют, так стучать нельзя, это отбивает инициативу.

Батышева предупредила, что самостоятельные игры требуют внимания со стороны взрослых. "Будьте рядом, откликайтесь сразу, чтобы у ребенка не было тревоги, что его бросили. Увеличивайте время самостоятельной игры понемногу. И имейте в виду, что маленький ребенок просто не может дольше 10 минут играть в одно и тоже. Придется время от времени предлагать ему что-то новое и для самостоятельных занятий", - заключила она.

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