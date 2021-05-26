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Предварительное производство по делу MH17 завершено

16:11
  • среда
  • 26 мая 2021

Скоро начнутся слушания по существу

Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу MH17, передает ТАСС со ссылкой на заявление судьи.
Первые кадры с места авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

Уточняется, что полностью завершен в том числе осмотр обломков самолета. Слушания по существу начнутся 7 июня.

17 июля 2014 года в Донбассе потерпел крушение Boeing 777 "Малазийский авиалиний". Погибли 298 человек. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. В Москве же эти обвинения не раз называли голословными, а ход расследования - однобоким.

Выяснением обстоятельств катастрофы занимается Совместная следственная группа.

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