Предварительное производство по делу MH17 завершено

Скоро начнутся слушания по существу

Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу MH17, передает ТАСС со ссылкой на заявление судьи.

Уточняется, что полностью завершен в том числе осмотр обломков самолета. Слушания по существу начнутся 7 июня.

17 июля 2014 года в Донбассе потерпел крушение Boeing 777 "Малазийский авиалиний". Погибли 298 человек. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. В Москве же эти обвинения не раз называли голословными, а ход расследования - однобоким.

Выяснением обстоятельств катастрофы занимается Совместная следственная группа.

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