Пашинян обвинил Азербайджан в попытках спровоцировать военный конфликт

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на территории его страны коридор в Нахичевань, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Пашиняна, Ереван не устраивает скорость работы ОДКБ по решению приграничной проблемы с Азербайджаном. В связи с этим, продолжил политик, Армения рассматривает возможность обратиться в Совет безопасности ООН.
Как заключил Пашинян, до вывода азербайджанских сил с территории страны Армения не подпишет документ о комиссии по демаркации границы.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram