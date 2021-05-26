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Пашинян обвинил Азербайджан в попытках спровоцировать военный конфликт

16:05
  • среда
  • 26 мая 2021

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на территории его страны коридор в Нахичевань, передает ТАСС.
Пашинян обратился к Путину за военной помощью

Кроме того, по словам Пашиняна, Ереван не устраивает скорость работы ОДКБ по решению приграничной проблемы с Азербайджаном. В связи с этим, продолжил политик, Армения рассматривает возможность обратиться в Совет безопасности ООН.

Как заключил Пашинян, до вывода азербайджанских сил с территории страны Армения не подпишет документ о комиссии по демаркации границы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая.

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