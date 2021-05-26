В Минске рассказали о службе Протасевича в нацбатальоне в Донбассе

Это подтверждает его характеристику как боевика-наемника

Блогер Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, служил в украинском националистическом батальоне "Азов" (запрещенной в России организации) и принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Это подтверждает его характеристику как боевика-наемника, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины", - сообщил Тертель на встрече депутатов с президентом страны Александром Лукашенко.

Глава КГБ подчеркнул, что это не только данные следствия - эти факты широко известны, их излагал сам Протасевич в СМИ. По словам Тертеля, сейчас блогер дает признательные показания о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии, передает агентство БелТА.

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