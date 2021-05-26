Собянин: Центр "Бизнес.Техноград" стал третьим по счету столичным домом предпринимателей

Мэр провел встречу с представителями делового сообщества столицы

Сегодня в Москве Сергей Собянин открыл новый центр обучения предпринимательству на ВДНХ. Получить необходимые навыки там смогут все желающие, в том числе и школьники. Также мэр провёл отдельную встречу с представителями делового сообщества столицы, обсудил с ними насущные вопросы и поздравил с профессиональным праздником, который отмечается сегодня в России.

Эти школьники знают, как за 4 часа открыть свое дело. Экстерном разрабатывают концепцию, обращаются в налоговую и банк, ищут партнеров и клиентов. Бизнес-игра "Предпринимай!" превратила старшеклассников в ООО, ИП и самозанятых.

"Мы строим коттеджи и предлагаем уникальный дизайн на вкус клиента. Налоговой мы не боимся, ходим после каждого игрового блока сдавать налоги", - говорит Александра Ширыкалова.

А на втором этаже обучаются начинающие предприниматели. Вникают в финансовое планирование и учатся харизме.

Павильон "Бизнес.Техноград" на ВДНХ - одна из новых площадок для делового общения и образования. В День российского предпринимательства с представителями московского бизнес-сообщества здесь встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вы заметили, что мы с мая-апреля того года уже жестких ограничений не вводили. Это дорого стоило. Самая важная поддержка предпринимательства - это даже не какие-то специальные пакеты финансовой поддержки, а именно дать возможность спокойно городу жить. Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. Здесь, в "Технограде", идет образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Вы тоже в этом участвуете или планируете участвовать. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом корпусе "Технограда" помогут определиться с бизнес-идеей, сформировать свою команду, научат, как работать с цифровыми технологиями и организовать продажи.

"Для начинающих предпринимателей - своя образовательная линейка. Для вставших на ноги - возможность акселерации, инкубаторы и другие формы взаимодействия. И для тех, кто достиг серьезных успехов, мы создаем площадку, где они могут делиться опытом, взаимодействовать друг с другом", - сказал замгендиректора АНО "Развитие человеческого капитала" Дмитрий Литвин.

На третьем этаже павильона проходит заседание совета предпринимателей Москвы, это инициатива самого бизнес-сообщества.

"Это уникальный проект. Проголосовало за Совет предпринимателей около 500 тысяч человек - предпринимателей. Это не шуточная история. Это говорит о том, что вы реально представляете сообщество, выстроен правильный канал взаимодействия", - заявил Собянин.

"Создан диалог. Беспокойств много, и касательно транспорта, и кадастра, и реестра земли, и регулирование отношение арендодателей и арендаторов. Самое важное - диалог, который случился у предпринимателей и представителей власти города Москвы", - сообщил предприниматель Игорь Стоянов.

Город продолжает поддерживать предпринимателей - антикризисные пакеты действуют и в этом году. Это отсрочки по налогам и сборам, освобождение от платежей за аренду. И появились новые инструменты помощи предприятиям креативной индустрии.

Наталья Тарасова, Роман Лагунов, Михаил Жучков, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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