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Собянин: Центр "Бизнес.Техноград" стал третьим по счету столичным домом предпринимателей

18:12
  • среда
  • 26 мая 2021

Мэр провел встречу с представителями делового сообщества столицы

Сегодня в Москве Сергей Собянин открыл новый центр обучения предпринимательству на ВДНХ. Получить необходимые навыки там смогут все желающие, в том числе и школьники. Также мэр провёл отдельную встречу с представителями делового сообщества столицы, обсудил с ними насущные вопросы и поздравил с профессиональным праздником, который отмечается сегодня в России.

Эти школьники знают, как за 4 часа открыть свое дело. Экстерном разрабатывают концепцию, обращаются в налоговую и банк, ищут партнеров и клиентов. Бизнес-игра "Предпринимай!" превратила старшеклассников в ООО, ИП и самозанятых.

"Мы строим коттеджи и предлагаем уникальный дизайн на вкус клиента. Налоговой мы не боимся, ходим после каждого игрового блока сдавать налоги", - говорит Александра Ширыкалова.

А на втором этаже обучаются начинающие предприниматели. Вникают в финансовое планирование и учатся харизме.

Павильон "Бизнес.Техноград" на ВДНХ - одна из новых площадок для делового общения и образования. В День российского предпринимательства с представителями московского бизнес-сообщества здесь встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вы заметили, что мы с мая-апреля того года уже жестких ограничений не вводили. Это дорого стоило. Самая важная поддержка предпринимательства - это даже не какие-то специальные пакеты финансовой поддержки, а именно дать возможность спокойно городу жить. Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. Здесь, в "Технограде", идет образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Вы тоже в этом участвуете или планируете участвовать. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом корпусе "Технограда" помогут определиться с бизнес-идеей, сформировать свою команду, научат, как работать с цифровыми технологиями и организовать продажи.

"Для начинающих предпринимателей - своя образовательная линейка. Для вставших на ноги - возможность акселерации, инкубаторы и другие формы взаимодействия. И для тех, кто достиг серьезных успехов, мы создаем площадку, где они могут делиться опытом, взаимодействовать друг с другом", - сказал замгендиректора АНО "Развитие человеческого капитала" Дмитрий Литвин.

На третьем этаже павильона проходит заседание совета предпринимателей Москвы, это инициатива самого бизнес-сообщества.

"Это уникальный проект. Проголосовало за Совет предпринимателей около 500 тысяч человек - предпринимателей. Это не шуточная история. Это говорит о том, что вы реально представляете сообщество, выстроен правильный канал взаимодействия", - заявил Собянин.

"Создан диалог. Беспокойств много, и касательно транспорта, и кадастра, и реестра земли, и регулирование отношение арендодателей и арендаторов. Самое важное - диалог, который случился у предпринимателей и представителей власти города Москвы", - сообщил предприниматель Игорь Стоянов.

Город продолжает поддерживать предпринимателей - антикризисные пакеты действуют и в этом году. Это отсрочки по налогам и сборам, освобождение от платежей за аренду. И появились новые инструменты помощи предприятиям креативной индустрии.

Наталья Тарасова, Роман Лагунов,  Михаил Жучков, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
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