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Путин: гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%

22:07
  • среда
  • 26 мая 2021

Это хороший показатель, отметил президент

Президент России Владимир Путин провел в Сочи второе совещание из серии встреч по вопросам военного строительства. Обсуждалась тема гособоронзаказа. Президент отметил, что поддержка предприятий ОПК в пандемию сохранила их ритмичную и устойчивую работу, передает "ТВ Центр".

Гособоронзаказ в прошлом году был выполнен на 99,8%, и это хороший показатель, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, важно и впредь четко и в срок поставлять в войска перспективные образцы вооружений и техники. В первую очередь для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

"В определённые госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов. Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооружённых сил с использованием космических систем и комплексов. Кроме того, обсудим сегодня, как идёт создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоёмкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдёт о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике – вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике", - заявил Путин.

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