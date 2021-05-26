Собянин предложил создать в ресторанах зоны для привитых посетителей

Мэр озвучил инициативу на встрече с предпринимателями

В московских ресторанах могут появиться зоны для посетителей, привитых от коронавируса. С такой идеей к предпринимателям в среду обратился мэр столицы Сергей Собянин.

"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал Собянин во время встречи с представителями бизнес-сообщества в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

В свою очередь, предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Кроме того, мэра попросили провести инспекцию антиковидных мер. "Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем", - ответил Собянин (цитата по РИА Новости).

В среду столичный оперштаб сообщил, что в столице выздоровели ещё 2 520 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 049 246. Подтверждено 2 416 новых случаев заражения, госпитализированы 965 человек, скончались 62 пациента.

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