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Москва считает спекуляциями заявления о причастности к посадке Ryanair

16:19
  • среда
  • 26 мая 2021

Запад переходит границы приличия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва считает спекуляциями звучащие со стороны Запада предположения о ее причастности к инциденту в Минске, где 23 мая совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс лайнер авиакомпании Ryanair.
Вашингтон отказался считать Россию причастной к инциденту с Ryanair

"Мы обратили внимание, и эту часть я хотела бы прокомментировать, начались спекуляции по поводу несуществующей руки Москвы и в этом событии", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что заявления Запада о связи России с инцидентом Ryanair переходят границы этики и приличия.

"Я читала мнения многих, и они меня не удивили, но все-таки есть какая-то граница и приличия, и профессиональной этики", - заметила дипломат.

Белорусские власти объяснили случившееся поступившими из Швейцарии сообщениями о бомбе в самолете. Они оказались ложными. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Теперь Евросоюз рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС.

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