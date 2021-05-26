Украина провела учения в Азовском море

Участвовали в них малые бронированные катера
Как сообщил в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил ВСУ, малые бронированные катера ВМС Украины "Вышгород" и "Аккерман" провели учения с артиллерийской стрельбой в Азовском море.
Уточняется, что также экипажи тренировались в маневрировании, совершили прикрытие высадки с вертолета, отработали поисково-спасательную операцию.
"Вышгород" был включен в состав ВМС Украины в 2018 году, "Аккерман" - в 2016-м.
Флагманом украинских ВМС на сегодняшний день остается фрегат "Гетман Сагайдачный". Эксперты, правда, полагают, что он уже потерял свои боевые способности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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