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Украина провела учения в Азовском море

16:37
  • среда
  • 26 мая 2021

Участвовали в них малые бронированные катера

Как сообщил в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил ВСУ, малые бронированные катера ВМС Украины "Вышгород" и "Аккерман" провели учения с артиллерийской стрельбой в Азовском море.
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Уточняется, что также экипажи тренировались в маневрировании, совершили прикрытие высадки с вертолета, отработали поисково-спасательную операцию.

"Вышгород" был включен в состав ВМС Украины в 2018 году, "Аккерман" - в 2016-м.

Флагманом украинских ВМС на сегодняшний день остается фрегат "Гетман Сагайдачный". Эксперты, правда, полагают, что он уже потерял свои боевые способности.

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