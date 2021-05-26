МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Нарушена российская граница не была

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в среду истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - приводит сообщение ТАСС.

В итоге нарушена государственная граница России не была. МиГ-31 же благополучно вернулся на аэродром. Его полет выполнялся в полном соответствии с международными правилами.

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