В России стартовала вакцинация домашних животных от COVID-19

Прививки делают на базе ветеринарных клиник в ряде регионов

В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19.

"Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных", - сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Как пишет РИА Новости, российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных.

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