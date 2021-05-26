В программы педвузов могут включить блогинг

Вопрос сейчас обсуждает Минпросвещения

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство обсуждает вопрос включения блогинга в образовательные программы педагогических вузов.

"Не могу сказать, что есть какое-то окончательное решение. Я вообще сторонник очень аккуратных решений в системе образования", - приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.

Он добавил, что сегодня активно пользуются социальными сетями порядка 90% школьников. Блогеры, продолжил министр, вовлекают молодых ребят в свою жизнь, а хорошо это или плохо - другой вопрос.

"Важно, чтобы действительно формировались те ценности, которые будут позитивно влиять на школьников", - заметил Кравцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram