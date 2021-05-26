СК возбудил дело по факту гибели жителя Донбасса

Он погиб при обстреле украинскими военнослужащими
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбужденном уголовном деле по факту гибели при обстреле украинскими военнослужащими Донбасса 65-летнего мирного жителя.
Уточняется, что дело завели по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.
Как считает следствие, 24 мая ВСУ из гранатометов обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на улице Луговского в поселке шахты "Трудовская", передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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