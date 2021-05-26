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Назван лучший тренер сезона в Российской премьер-лиге

17:39
  • среда
  • 26 мая 2021

Третьим в голосовании стал Игорь Черевченко из "Химок"

Как сообщила в понедельник пресс-служба Российской премьер-лиги, возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером минувшего сезона.
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В голосовании Семак набрал 96 очков. Второе место занял наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, третьим стал Игорь Черевченко из подмосковных "Химок".

"Зенит" под руководством Семака три раза подряд выиграл национальный чемпионат (2019-2021). Кроме того, петербуржцы с Семаком в 2020 году брали Кубок и Суперкубок России.

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