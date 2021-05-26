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Госдума поддержала ужесточение контроля за оборотом оружия

18:15
  • среда
  • 26 мая 2021

Законопроект принят в первом чтении

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который усиливает госконтроль за оборотом оружия, а также ужесточает нормы медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им, передает "ТВ Центр".

Как отметили парламентарии, именно качество и достоверность медицинского освидетельствования остаётся одним из уязвимых мест в сфере оборота оружия. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый порядок не позволит взять в руки оружие, и тем более зарегистрировать его, человеку с неустойчивой психикой.

Еще одним документом, принятым депутатами нижней палаты парламента, стал законопроект, который запрещает претендовать на выборные должности руководителям и учредителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Данные граждане не смогут избираться в течение пяти лет. А сотрудники и лица, чья причастность к деятельности подобных ячеек установлена судом - в течение трех лет.

"Мы сегодня с вами для себя определяем: те, кто представляет организации террористические и экстремистского толка, не имеет права участвовать в выборах. Давно это надо было определить. И если только мы действуем в интересах своей страны, важно оградить от таких людей власть", - заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

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